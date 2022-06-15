الدولي المغربي سايس إلى بشكتاش في صفقة انتقال حر

أعلن نادي بشكتاش سادس الدوري التركي لكرة القدم يوم الأربعاء أن قائد وقطب دفاع المنتخب المغربي رومان سايس خضع للفحص الطبي بنجاح، تمهيداً لانتقاله إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأنهى سايس (32 عاما) هذا الصيف مغامرته التي بدأها منذ 2016 مع ولفرهامبتون عندما انتقل إلى صفوفه مقابل أربعة ملايين يورو قادما من أنجيه الفرنسي واستمرت ستة مواسم خاض خلالها معه 206 مباريات وسجل 15 هدفا.

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وأشارت تقارير صحافية إلى أن سايس سيوقع عقدا لسنتين براتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو زائد نصف مليون يورو مكافأة توقيع دون المكافآت المرتبطة بالأداء.

وساهم المدافع السابق للوهافر الفرنسي في عودة ولفرهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018، وكان ركيزة أساسية في خط دفاع النادي.

وكان سايس أعلن انتهاء مشواره مع ولفرهامبتون في 31 مايو الماضي بقوله إن اللحظة التي كان يخشاها قد حانت وهي الرحيل عن ولفرهامبتون، شاكرا النادي وجماهيره ومؤكدا أنه لن ينسى السنوات التي قضاها مع الفريق وأنه كان فخورا بارتداء القميص الذهبي والأسود.

ورد ولفرهامبتون في اليوم التالي في بيان على "تويتر": رجل لم يقدم أقل من 100 بالمئة من مستواه بالقميص الذهبي والأسود. محارب على أرض الملعب وفنان خارجه، مضيفا: شكرا لك يا رومان على كل شيء ساعدتنا في تحقيقه خلال السنوات الست الماضية.

وأبدى مدرب بشيكتاش الفرنسي فاليريان إسماعيل إعجابه بمؤهلات سايس وطالب إدارة النادي التركي بالتعاقد معه لخلافة الدولي الكرواتي دوماغوي فيدا الذي ينتهي عقده معه الفريق هذا الصيف.

ويسعى بشيكتاش إلى محو موسمه المخيب في الدوري المحلي حيث أنهاه في المركز السادس بفارق 22 نقطة خلف طرابزون سبور المتوج باللقب، وفشل في حجز مقعد في المسابقات القارية الثلاث: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ.

يذكر أن بشيكتاش هو ثالث أفضل المتوجين في الدوري المحلي برصيد 15 لقبا آخرها العام الماضي خلف غلطة سراي (22 لقبا) وفنربغشة (19 لقبا).