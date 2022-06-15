برشلونة يصرّ على ضم ليفاندوفسكي ويقدم عرضًا جديدًا

ذكر تقرير إعلامي، يوم الأربعاء، أن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يستعد لتقديم عرض جديد لفريق بايرن ميونخ من أجل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما وهداف الدوري الألماني (بوندسليغا) قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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وذكرت تقارير أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو (4ر33 مليون دولار) واعتبره فريق بايرن غير لائق. ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.

وأكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يتبقى به عام كامل.

ولكن المهاجم البولندي قال إنه انتهى من بايرن بعد أن قضى به ثماني سنوات، وأنه يريد "المزيد من الانفعالات والمشاعر في حياتي"، ويبدو أن قيادات النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا.

ولا توجد أي تصريحات علانية مؤخرا، ووفقا لـ"بيلد" فإن ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش في مكالمة هاتفية على عدم تصعيد التوترات.