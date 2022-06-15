أسطورة هولندا: من يفضل رونالدو على ميسي لا يفقه في كرة القدم

وصف الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن من يرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه لاعب أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه "لا يعلم شيئًا عن كرة القدم"، كما كشف أن الأخير ليس من ضمن اختياراته لأفضل 3 لاعبين في تاريخ اللعبة.

وقال اللاعب السابق البالغ من العمر 57 عامًا في تصريحات صحافية: كريستيانو لاعب عظيم، لكن هؤلاء من يرون أنه أفضل من ميسي لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم.

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وتابع: ميسي لاعب فريد من نوعه، من المستحيل أن يتم تكراره، لاعب مثله يأتي كل 50 أو 100 عام.

ولكن أكد الفائز بالكرة الذهبية 3 مرات قبل اعتزاله بعمر 28 عامًا جرّاء الإصابة أنه بالرغم من موهبة ميسي فإنه ليس من ضمن اختياراته لأفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال فان باستن: بالنسبة لي بيليه ومارادونا وكرويف هم أفضل من لمسوا كرة القدم في تاريخها، حينما كنت صغيرًا أردت أن أصبح مثل كرويف، مارادونا امتلك شخصية أقوى من ميسي، ليو ليس من نوع اللاعبين الذي يضع نفسه في المقدمة لخوض الحرب.