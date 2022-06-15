محكمة روسية تمدد احتجاز نجمة كرة السلة الأميركية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن محكمة في موسكو قررت تمديد احتجاز نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينير، يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن الخدمة الإعلامية للمحكمة أنه تم تمديد احتجاز بريتني لمدة 18 يوما حتى 2 يوليو.

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وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد احتجاز بريتني (31 عاما).

وتواجدت غرينير في السجن الروسي لما يقرب من أربعة أشهر. وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، في مطار شيريميتييفو بموسكو يوم 17 فبراير الماضي بتهمة حيازة المخدرات.

وتزعم الجمارك أنها وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش. وتواجه عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.

وذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن غرينير اعتقلت بالخطأ.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنه شاهد التقارير ولكنه لم يقل إن السلطات الروسية أكدت للولايات المتحدة أنه تم تمديد الاحتجاز.

وأوضح أن آخر تواصل قنصلي مع جرينير كان في أيار/مايو الماضي.

وذكر برايس :"لا ينبغي أن يتم احتجاز بريتني. لا ينبغي احتجازها ولو ليوم واحد".