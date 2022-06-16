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الاتحاد المصري لكرة القدم يستغني عن خدمات جلال

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إيهاب جلال
جلال خاض 3 مباريات فقط مع المنتخب

الاتحاد المصري لكرة القدم يستغني عن خدمات جلال

القاهرة - رويترز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس رسمياً الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات فقط في منصبه.

وقال حازم إمام العضو البارز بالاتحاد: قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية.

وتابع: التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب.

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