الاتحاد المصري لكرة القدم يستغني عن خدمات جلال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس رسمياً الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات فقط في منصبه.



وقال حازم إمام العضو البارز بالاتحاد: قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية.



وتابع: التوجه القادم التعاقد مع مدير فني أجنبي وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب.

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