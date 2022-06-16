الرجاء ينعش آماله في المنافسة على الدوري بثنائية في الوداد

أنعش الرجاء البيضاوي آماله في المنافسة على لقب الدوري المغربي لكرة القدم، بعد فوزه على الوداد البيضاوي 2 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

ورفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الوداد المتصدر، على بعد خمس مراحل من نهاية الموسم.

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وسجل محسن متولي هدفي الرجاء من ضربتي جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 86 في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد يوفيل تسومو لاعب الوداد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.