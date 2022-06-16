معسكران مغلقان للأهلي والزمالك.. وعودة حمدي فتحي

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق يوم السبت، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم التالي، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن الجهاز الفني فضل مواصلة التدريبات على ملعب النادي، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

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وقال إن لاعبي الفريق عبد الله جمعة وسيد عبد الله نيمار شاركا في المران الجماعي، بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها في مواجهة الداخلية بدور الــ32 لكأس مصر.

فيما بدأ المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعدما كان يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد خوضه 16 مباراة.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في معسكر مغلق، يوم الجمعة استعداداً للمواجهة، وقال سامي قمصان، القائم باعمال المدير الفني للأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن الفريق سوف يتدرب دون راحة يوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مباراة الزمالك.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي في التدريبات ‏الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش يوم الخميس استعدادا للديربي.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي المصري يوم الخميس أن حمدي فتحي شارك في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري، حيث أنهى البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأوضح بيان الأهلي: أدي بيرسي تاو جناح الفريق جلسة في صالة الألعاب علي هامش مران الفريق بعد عودته للقاهرة من معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يصل التونسي علي معلول إلى القاهرة الخميس بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس خلال الأجندة الدولية، على أن ينتظم يوم الجمعة في تدريبات الفريق.