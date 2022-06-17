بايرن يتوصل لاتفاق لضم ماني من ليفربول

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.



وأوضحت شبكة (سكاي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بطل ألمانيا سيدفع 35 مليون جنيه إسترليني (42.71 مليون دولار) لضم ماني (30 عاما) الذي يتبقى عام واحد بعقده مع النادي الإنجليزي.



ومن المنتظر أن يوقع ماني على عقد لمدة ثلاث سنوات مع بايرن وسيخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل.



وسيغادر ماني أنفيلد بعد 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا بجميع المسابقات وساعد ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2018-2019 وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي.



وكان ضمن الركائز الأساسية بفريق المدرب يورغن كلوب في الموسم الماضي عندما فاز بكأسين محليتين وفقد فرصة الفوز بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.



وحقق ماني ستة ألقاب مع ليفربول منذ انضمامه من ساوثامبتون في يونيو حزيران 2016 وشكل ثلاثيا هجوميا قويا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.



ووصفه كلوب بأنه لاعب "من طراز عالمي" و"ماكينة" لكن مهاجم السنغال أراد تحديا جديدا وذكرت تقارير صحافية أنه رفض عقدا جديدا من ليفربول.



وكان ماني أول صفقة قوية يبرمها كلوب عندما تولى المدرب الألماني القيادة بهدف إعادة النادي إلى القمة عقب سنوات من النتائج المحبطة.



وسيصبح ماني ثالث صفقة لبايرن هذا الصيف بعد وصول الثنائي ريان غرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام.

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