بورتو يوافق على بيع لاعب الوسط الشاب فييرا لأرسنال

أكد نادي بورتو المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه وافق على بيع لاعب الوسط المهاجم الشاب فابيو فييرا إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو (42 مليون دولار).

وقال بورتو إن أرسنال اللندني سيدفع 35 مليون يورو كدفعة أولى بينما يعتمد دفع بقية المبلغ على إنجازات فييرا (22 عاما) في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيقه بعض الأهداف.

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وسبق لفييرا اللعب لمنتخب البرتغال تحت 21 عاما.

وفي الموسم الماضي أحرز فييرا سبعة أهداف وصنع 16 فرصة تهديف في 39 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات مع بورتو الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحليين.

وفي نهاية الموسم الماضي احتل أرسنال المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسبق لأرسنال التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب ماركينيوس (19 عاما) من ساو باولو كما تعاقد مع حارس المرمى الأمريكي مات تيرنر استعدادا للموسم المقبل.