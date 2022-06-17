لابورتا عن انفصال بيكيه وشاكيرا: إنه يعاني

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبه جيرارد بيكيه وأحد قادة الفريق الكتالوني "يعاني" مؤخرًا بعد الظروف الأسرية التي تعرّض لها وانفصاله عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا.

وقال الثنائي في بيان مشترك: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.

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وتحدث لابورتا خلال اجتماع الجمعية العمومية لبرشلونة وقال: بيكيه يعاني، في مخيلتنا أن لاعبي كرة القدم لديهم الأموال والشهرة وكل ما نريده، لكنهم بشر مثلنا وبيكيه شخص رائع.

وتابع: إنه أحد قادتنا ولقد أعطانا الكثير وعليه أن يستمر في العطاء، لقد مر بظرفٍ ليس جيدا على الإطلاق خاصة مع وجود أطفال في سن صغيرة، بيكيه يستحق الاحترام والتعاطف من جماهير الفريق.

وأضاف: لا تهتموا بالأخبار التي تحاول تصويره على أنه رجل تافه بدون مشاعر، إنه يعاني وسأكون أول شخص يمنحه الدعم الذي يستحقه.

ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ عام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توّج مع بلاده بلقبي كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا في 2012، وله من شاكيرا طفلين ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).