محامي بلاتر يطالب ببراءة موكله

طالب محامي السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببراءة موكله في قضية الاحتيال التي تشهد محاكمة بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).
ويخضع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، حيث يواجهان اتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.07 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد تلقيا عقوبات بالفعل من جانب الفيفا واليويفا لكن لورينز إرني محامي بلاتر قال إن هذا المبلغ كان نظير عمل استشاري، ولم يكن هناك أي سبب آخر لتحويل المبلغ.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد طالب يوم الأربعاء بفرض عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، اللذين يتمسكان بالبراءة من ارتكاب أي مخالفات.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم في القضية في الثامن من يوليو المقبل.
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