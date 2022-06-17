نادال يؤكد أنه سيصبح أباً للمرة الأولى

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال يوم الجمعة أنه سيصبح أباً للمرة الأولى، مؤكداً معلومات نشرتها الصحف المحلية.

قال في مؤتمر صحافي في مايوركا: سأصبح أباً، لست معتاداً على الحديث عن حياتي الشخصية، لأني أعتقد أنني مكشوف بما فيه الكفاية في حياتي الاحترافية.

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وسرت تكهنات حول حمل زوجته ميري بيرييو منذ بطولة رولان غاروس الأخيرة التي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشرة القياسية، رافعاً عدد ألقابه الكبرى إلى 22 ومعززا رقمه القياسي.

وفضّل نادال (36 عاماً) عدم كشف المزيد، مذكراً أنه يفضل التكتم على حياته الخاصة.

وعما إذا كان هذا الحدث سيغيّر برنامج مشاركاته، تابع "لا أتوقع أي تغيير في حياتي المهنية".

وعبّر نادال الجمعة عن نيته بالمشاركة في بطولة ويمبلدون على الأراضي العشبية، بحسب تطوّر إصابته بقدمه اليسرى.