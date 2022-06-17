نادال يؤكد مشاركته في بطولة ويمبلدون للتنس

أكد النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال الذي حصد 22 لقبا كبيرا، يوم الجمعة، أنه ينوي المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس التي تنطلق في وقت لاحق الشهر الجاري في ملاعب نادي عموم إنجلترا العشبية في لندن.

وستقام البطولة خلال الفترة ما بين 27 يونيو الجاري والعاشر من يوليو المقبل وسيسعى خلاها اللاعب الإسباني الذي أكمل عامه 36 في وقت سابق من الشهر الجاري لتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق في عدد الألقاب الكبرى.

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وبعد الفوز بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحتين هذا العام قال نادال في مؤتمر صحفي إن الألم في القدم المصابة خفت حدته وإنه سيسافر إلى لندن الاثنين المقبل لبدء الاستعداد للمشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.