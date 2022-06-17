هدّاف كأس العالم كلوزه يتولى أول مهمة تدريبية

سيتولى المهاجم الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، أول مهمة تدريبية في مسيرته بعد تعيينه الجمعة مدربًا لألتاخ النمساوي.

وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقع على العقد الأحد على أن يتم تقديمه الاثنين.

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قال كلوزه (44 عامًا) في بيان: أتطلع قدمًا لوظيفتي الجديدة هنا. كان لديّ شعور إيجابي منذ بداية المحادثات.

وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونخ (2020-2021).

اعتزل اللعب دوليًا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا إلى لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين في النهائي.

سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.

كما هو أفضل هدّاف في تاريخ المانشافت مع 71 هدفًا في 137 مباراة.

اعنزل كرة القدم في 2016 بعدما لعب آخر خمسة مواسم من مسيرته مع لاتسيو الإيطالي. شغل منصب مساعد مدرب المنتخب إلى جانب يواكيم لوف قبل أن يشرف على فريق بايرن لما دون 17 عامًا.

في موسم 2020-2021، عمل إلى جانب هانزي فليك مساعدًا للفريق الأول في بايرن الذي لعب معه بين 2007 و2011 وحقق معه لقب الدوري عامي 2008 و2010.