الأهلي يطالب بمحاسبة المقصرين في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا

طالبت إدارة النادي الأهلي بمعاقبة المسئولين والمقصرين في أزمة خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي تلقاه اتحاد الكرة المصري، لتنظيم المباراة النهائية للمسابقة في مصر.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم السبت، إن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه البيان الصادر عن "اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد" بوزارة الشباب والرياضة المصرية، والذي تضمن الحديث عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.
وأضاف الأهلي أنه رغم أن البيان الصادر من الوزارة، ألقى المسؤولية كاملة على الاتحاد المصري للعبة، إلا أنه لم يشر إلى كيفية استعادة الأهلي لحقوقه في هذا الملف.
وتابع: بعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل. ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميًّا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب (كاف)، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة. وفي ذات السياق، كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وخسر الأهلي صفر-2 في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في 30 مايو الماضي.
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