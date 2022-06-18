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الأولمبي الياباني يهزم نظيره الأسترالي ويتوّج ببرونزية كأس آسيا

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اليابان
منتخب الساموراي

الأولمبي الياباني يهزم نظيره الأسترالي ويتوّج ببرونزية كأس آسيا

طشقند - د ب أ

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حصل المنتخب الياباني على المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم لأقل من 23 عاما، وذلك بعد تغلبه على نظيره الأسترالي 3 - صفر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقدم كين ساتو للمنتخب الياباني في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل تروين لاعب المنتخب الأسترالي الهدف الثاني لليابان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 63 سجل شوتا فوجيو الهدف الثالث للمنتخب الياباني.

وتقام المباراة النهائية من البطولة يوم الأحد، بمواجهة تجمع ما بين المنتخب السعودي (فاز على أستراليا 2 - صفر في قبل النهائي) ونظيره الأوزبكي المضيف (فاز على اليابان 2 - صفر).

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