باريديس يكشف خلافًا قديمًا مع ميسي: أراد أن يقتلني

كشف الأرجنتيني ليوناردو باريديس لاعب باريس سان جيرمان عن خلاف قديم مع مواطنه وزميله ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأخير "أراد أن يقتله" بسبب الواقعة.

وتعود الواقعة التي حدثت قبل أن يتشارك اللاعبان غرفة ملابس واحدة في فريق العاصمة الفرنسية، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حينما زار باريس سان جيرمان "كامب نو" خلال موسم 2020-2021.

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وخسر برشلونة تلك المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ولم يمنح الحكم ميسي خطأ على حساب باريديس في إحدى التدخلات، وقال الأخير في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": لقد غضب مني لأنني قلت تعليقًا ساخرًا لزملائي وسمعني.

وتابع: لقد كان غاضبًا حقًا، أراد أن يقتلني وأردت الهروب للمنزل، لكنني رأيته بعد ذلك في المنتخب وتصرف كأن شيئًا لم يحدث، لقد ظهرت شخصيته الحقيقية كإنسان، الآن حينما نتذكر تلك الواقعة نضحك.