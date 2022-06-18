دورة برلين.. جابر إلى النهائي لمواجهة ثأرية مع بنتشيتش

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، النهائي الرابع لها هذا العام بعد تأهلها السبت الى المباراة القمة من دورة برلين الدولية على الملاعب العشبية على حساب الاميركية الشابة كوكو غوف، لتصرب موعدًا ثأريًا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وتغلبت جابر على غوف، المصنفة 13 عالميًا، 7-6 (7-4)و6-2 لتواجه بنتشيتش، حاملة الذهبية الأولمبية والفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

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وحققت جابر فوزها الثاني على غوف، وصيفة رولان غاروس هذا العام، في خامس مواجهة بينهما.

وقالت التونسية الباحثة عن لقب ثالث في مسيرتها: كوكو لاعبة قوية. من الصعب الفوز ضدها. خسرتُ ثلاث مرات أمامها، ولكن أحيانًا أفوز وأحيانًا هي تفوز. قدمنا مباراة جيدة.

وردًا على سؤال عما إذا تشعر بالضغط كونها المصنفة أولى في الدورة، أجابت جابر: إنها المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك في دورة من 500 (نقطة). ولكن أحاول أن اتصرف كمصنفة أولى داخل وخارج الملعب وأتعامل مع ذلك بأفضل طريقة.

وكانت جابر (27 عامًا) خسرت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الاميركية أمام بنتشيتش. ورغم أنها ثأرت منها بإقصائها من دور الـ16 في دورة مدريد للألف في طريقها الى اللقب الثاني في مسيرتها، إلا أنها أكدت أنها ترغب في الثأر في مباراة نهائية.

وقالت عن المواجهة: طبعًا سأسعى للثأر. لعبنا في تشارلستون، آمل انها تعبت من مباراة اليوم، بليندا لاعبة رائعة وصديقة رائعة. سأفعل كل شيء وآمل ان أحقق اللقب هنا.

وبدأت جابر المباراة بطريقة سيئة وخسرت شوط إرسالها الاول وتأخرت صفر-3، إلا أنها عادت وردت الكسر في الخامس لتحافظ بعدها كل لاعبة على شوط إرسالها وتحتكمان الى شوط كسر التعادل حسمته لصالحها.

وحملت جابر معها الزخم الى المجموعة الثانية وكسرت إرسال غوف مرتين لتتقدم 5-1. وبعد أن أخفقت في حسم المباراة على إرسالها في الشوط السابع، حققت ذلك في الشوط التالي على إرسال الاميركية وأنهت المواجهة بعد ساعة و17 دقيقة.

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الاول، لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل في ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

قبل ذلك، ستخوض التونسية غمار دورة إيستبورن الى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي وقالت الخميس إنها تشعر "أنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب الى جانبها: أنا فعلا سعيدة الحظ لانها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة.

وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

وفي المباراة الثانية، خاضت بنتشيتش، السابعة عشرة عالميًا، مباراة ماراتونية مع سكاري الثانية في الدورة والسادسة عالميا.

بعد خسارتها المجموعة الأولى بالشوط الفاصل "تاي بريك" على مدى 76 دقيقة، عوّضت السويسرية في ظل حرارة ناهزت 33 درجة مئوية لتحسم المباراة في 3 ساعات وسبع دقائق.

وحققت بنتشيتش (25 عامًا) ثمانية ألقاب في مسيرتها وأحرزت الذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو.