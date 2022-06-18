رحيل جدلي للاعب كرة السلة السويدي جيريبكو عن سيسكا موسكو

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي أن لاعبه السويدي يوناس جيريبكو الذي احترف عشر سنوات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيرحل عن صفوفه بعد أقل من ثلاثة أشهر على قراره الجدلي بالقدوم إلى العاصمة الروسية على الرغم من العملية العسكرية في أوكرانيا.

شرح النادي في موقعه الرسمي: الانتقال إلى سيسكا كان صعباً على يوناس لأسباب عديدة.

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وكان الاتحاد السويدي لكرة السلة قد استبعد جيريبكو عن المنتخب السويدي بعد يوم من انضمامه إلى سيسكا. كانت خطوة "مخالفة" لقيمه وموقفه تجاه روسيا والوضع في أوكرانيا، بحسب الاتحاد.

واستبعد سيسكا موسكو عن بطولة يوروليغ، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وخاض جيريبكو مباراته الأخيرة مع المنتخب في فبراير الماضي ضد كرواتيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشار الاتحاد السويدي للعبة السبت الى وكالة تي تي للانباء انه لن يبدّل رأيه برغم رحيل اللاعب من روسيا.

وجيريبكو (35 عاماً) هو اللاعب السويدي الوحيد الذي شارك في دوري "أن بي ايه" الأميركي، مع أندية ديترويت بيستونز، بوسطن سلتيكس، يوتا جاز وغولدن ستايت ووريرز بين 2009 و2019. قبل توقيعه مع سسكا موسكو، كان من دون ناد وذلك بعد انتهاء عقده مع خيمكي الروسي في نهاية 2021.