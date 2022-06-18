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ريال مدريد لم يفقد الأمل في "هالاند".. ويريد ضمه بعد عامين

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هالاند
هالاند بقميص مانشستر سيتي

ريال مدريد لم يفقد الأمل في "هالاند".. ويريد ضمه بعد عامين

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن ريال مدريد لم يستسلم حول ضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ووضع خطة لضمه عام 2024.

وبات هالاند لاعبًا جديدًا في صفوف مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل في عقد يمتد لخمس سنوات مقبلة.

وأكدت صحيفة "آس" أن هالاند وضع شرط جزائي من الممكن أن يتم تفعيله بعد سنتين، وتبلغ قيمته 150 مليون يورو.

كما أوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترى في هالاند البديل الأنسب ليحل محل بنزيمة، والذي سيمدد عقده لعام آخر لينتهي 2024 أيضًا، وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز طلب من لاعب دورتموند السابق تأجيل رحيله عن الفريق الألماني لكن هالاند اختار الانتقال لمانشستر سيتي.

ولعب إيرلينغ خلال موسمه الأخير مع الفريق الأصفر والأسود 29 مباراة بجميع المسابقات، سجل 27 هدفًا وصنع 5 آخرين.

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