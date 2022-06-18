فابريغاس يرحل عن موناكو بعد "أسوأ موسم في حياته"

أعلن نادي موناكو الفرنسي يوم السبت، رحيل لاعب وسطه الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس، بعد ثلاثة مواسم ونصف الموسم في صفوف نادي الإمارة.

وكان فابريغاس (35 عاماً) كشف في مايو الماضي عن عدم تمديد عقده مع موناكو.

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وأعلن النادي أن فابريغاس (110 مباريات دولية) الذي وصل إلى موناكو في يناير 2019 قادماً من تشلسي الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو، سيرحل بعد خوضه 67 مباراة بألوانه سجّل خلالها 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

ونظراً لكثرة إصاباته، لم ينجح لاعب أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق في حجز مكان أساسي في صفوف موناكو.

ولم يخض اللاعب الذي يملك 830 مباراة في مسيرته، الموسم المنصرم سوى 6 مباريات في مختلف المسابقات، بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر ثم الكاحل. قال بطل العالم 2010 وبطل أوروبا 2008 و2012 في مايو الماضي إنه يأمل في الاستمرار بعد "أسوأ موسم في حياتي".