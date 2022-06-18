قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك تتصدر المشهد في مصر

يتصدر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك مشهد استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف دام أسبوعين تعرض خلالهما منتخب الفراعنة لتراجع كبير وهزيمتين واحدة رسمية وأخرى ودية.

وخسر منتخب مصر بقيادة المدرب إيهاب جلال أمام إثيوبيا 2-صفر في تصفيات كأس أمم افريقيا قبل أن يتلقى خسارة تاريخية أمام كوريا الجنوبية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لتصل مسيرته إلى نهايتها مع منتخب "الفراعنة" بعد 3 مباريات فقط.

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وسيلتقي الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

ويسعى الأهلي المستضيف للمباراة على استاد السلام إلى مواصلة انتصاراته على أمل ملاحقة الزمالك صاحب الصدارة من اجل استعادة لقب الدوري وهي البطولة المفضلة لدى جماهيره.

بينما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أمل الثأر لخسارته في الدور الأول 5-3 ومن أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة التي يحتلها برصيد 44 نقطة من 20 مباراة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وسيكون الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أبرز الغائبين عن الأهلي في مباراة القمة بعد أن انهى علاقته كمدرب للقلعة الحمراء بالتراضي.

وسيقود الأهلي في لقاء القمة سامي قمصان المدرب المساعد والذي حصل على فرصة قيادة الفريق بشكل مؤقت ونجح بدون لاعبيه الدوليين في تحقيق فوزين في خمسة أيام أحدهما على المصري بالسلوم في الأدوار الأولى لكأس مصر والثاني على الشركة الشرقية للدخان في مباراة مؤجلة في الدوري وفاز برباعية من الأهداف.

قال قمصان إنه يعتبر مباراة فريقه مع الزمالك من أهم المواجهات التي سيخوضها وهو في الموقع المؤقت للرجل الأول.

وأضاف قمصان للصحفيين: لدي رؤية لكل مباراة مسؤول عنها وآمل الاستفادة من كل عنصر بالفريق، وتجهيزه على النحو الأمثل وتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما سأسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

وتابع: هناك معسكر مغلق للاعبين من الجمعة المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الأحد القادم.

وسيخوض الأهلي والزمالك المباراة وهما في كامل قوتهما الهجومية والدفاعية بعد عودة اللاعبين الدوليين للصفوف.

ولا يغيب عن الأهلي أي من عناصره الأساسية بينما يغيب عن الزمالك طارق حامد لاعب خط الوسط للإصابة مع شكوك بلحق الظهير الأيسر أحمد فتوح بالمباراة.