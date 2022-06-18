لاعب ليفربول يرد على رودريغو بعد تصريحات صلاح: أنت تثرثر كثيرًا

رد خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق على البرازيلي رودريغو جناح ريال مدريد بشأن تصريحاته التي قالها حول تمنيه الفوز بدوري أبطال أوروبا للسخرية من محمد صلاح، وأنه رفقة زميله مودريتش استفزا اللاعب المصري بعد الفوز بالبطولة.

وقال رودريغو عبر بودكاست "بودباه" على يوتيوب: بعد المباراة وقبل الممر الشرفي، كان صلاح حزينًا، نظر له مودريتش وقال له: حاول مرة أخرى.

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وتابع: حينما يستفزك أحد اللاعبين فأنت تريد الفوز فقط بسببه، في التدريبات كنا نقول هيا يا صلاح، تعال يا صلاح.

وأتم: في عقولنا، أردنا حقًا أن نسخر منه.

ونشر الإسباني إنريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وقال: رودريغو أنت صغير جدا لذلك عليك أن تحذر لأنه من الممكن قريبا جدا أن يرتد الأمر عليك.

وتابع: أتمنى أن يحدث ذلك بشدة لأنك تفتح فمك كثيرا.

وتوعد صلاح ريال مدريد مرارًا وتكرارًا قبل المباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يرغب في الانتقام والثأر مما حدث في نهائي كييف عام 2018، وإصابته في الشوط الأول من المباراة التي خسرها ليفربول لصالح ريال مدريد 3-1.