لوكلير يبدأ سباق فورمولا-1 الكندي من المركز الأخير

ذكر نادي فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أن تشارلز لوكلير سائق الفريق سيبدأ سباق الجائزة الكبرى، الذي يقام يوم الأحد، من الصف الأخير بشبكة الانطلاق بعد أن قام الفريق بوضع محرك جديد في سياراته.

وفي البداية تلقى لوكلير عقوبة التراجع عشرة مراكز بعدما قام بتغيير وحدة التحكم الإلكترونية ولكن الآن سيتم تغيير كل الوحدة، ليتخطى الحد الأقصى المسموح به.

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وذكر مسؤولو فورمولا-1 يوم السبت مع بداية التجربة الحرة الثالثة أن السائق القادم من موناكو سينطلق في السباق من الصف الأخير.

واضطر لوكلير للانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، الذي أقيم الأحد الماضي، بينما كان يتصدر السباق بسبب عطل في المحرك.

ونفس الحادث وقع في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم 22 مايو وتراجع لوكلير من المركز الأول في ترتيب فئة السائقين إلى المركز الثالث.

ويحتل فيراري المركز الثاني في فئة المصنعين، ويسعى لتقليص فارق الـ80 نقطة التي تبعده عن المتصدر فيراري.

وفي فئة السائقين يتصدر ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الترتيب متفوقا بفارق 21 نقطة على زميله بالفريق سيرخيو بيريز.

ويحتل لوكلير، الذي كان يتصدر الترتيب في البداية، المركز الثالث بفارق 34 نقطة خلف بطل العالم فيرستابن.

وسينطلق لوكلير من الصف الأخير على شبكة الانطلاق بجانب يوكي تسوندا الذي تراجع هو الآخر بسبب إجراء عدة تغييرات في مكونات محرك سيارته ألفا تاوري.