.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نكيتياه يمدد عقده مع أرسنال ويرث القميص 14

  • الخط
نيكيتياه
خاض 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفا

نكيتياه يمدد عقده مع أرسنال ويرث القميص 14

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن المهاجم الشاب إيدي نكيتياه سيرتدي القميص الأيقوني رقم 14 في الموسم المقبل عقب تمديد عقده لفترة طويلة.

وانضم نكيتياه (23 عاما) إلى أرسنال ناشئا وخاض 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفا.

وبدأ في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية في الموسم الماضي وأحرز خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري.

ويعد العقد الجديد مكافأة على تألقه كما سيرث القميص 14 الذي ارتداه من قبل أسطورة النادي تييري هنري ما يؤكد ثقة المدرب ميكيل أرتيتا بالمهاجم.

وارتدى ثيو والكوت وبيير-إيمريك أوباميانغ هذا القميص أيضا.

وقال أرتيتا: أنا سعيد ببقاء إيدي معنا، إنه يمثل كل قيم النادي، نحن سعداء جدا بتمديد عقده والآن يجب أن نعمل ونواصل تطوير الموهبة الرائعة والشخصية.

وارتقى نكيتياه في ترتيب المهاجمين في أرسنال عقب رحيل المخضرمين أوباميانغ وألكسندر لاكازيت وسيتطلع للسير على نهج زميليه بمنتخب إنجلترا بوكايو ساكا وإميل سميث رو.

ولم يخض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول حتى الآن لكنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما برصيد 16 هدفا في 17 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأثرياء يغادرون.. ضربة تلقاها بوتين من الموالين الأثرياء يغادرون.. ضربة تلقاها بوتين من الموالين
اكتشف المزيد