"السلام".. الملعب العاشر لديربي القاهرة في الألفية الجديدة

يعد ملعب السلام الملعب العاشر الذي يحتضن قمة الأهلي والزمالك خلال جميع المسابقات منذ بداية الألفية الجديدة، إذ لُعبت سابقًا 60 مباراة بينهما على 9 ملاعب مختلفة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية إقامة القمة المقبلة بين قطبي القاهرة على ملعب السلام يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في وتحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المحلي.

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ومنذ دخولنا الألفية الجديدة، لعُبت 34 مباراة على ملعب القاهرة الدولي، واحتضن ملعب الكلية الحربية 9 مواجهات، فيما استضاف ملعب برج العرب بالإسكندرية 8 لقاءات، وخاض الفريقان مباراتين على ملعب الجونة، ومثلهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وملعب بتروسبورت، فيما لعبا مباراة وحيدة على كل من ملاعب الدفاع الجوي وهزاع بن زايد وملعب الجيش بالسويس.

وافتتح الأهلي والزمالك مبارياتهما بالألفية الجديدة بتعادل سلبي على ملعب القاهرة الدولي في إياب موسم 1999-2000، لعبا بعدها 32 مواجهة، واحتُسب فوز اعتباري للأهلي بعد عدم حضور الزمالك للمواجهة في ذهاب موسم 2019-2020.

أما باكورة مواجهات ملعب الكلية الحربية فكانت مباراة السوبر المصري في أغسطس 2003، والتي حسمها الأهلي 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانتهت المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال إياب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2012، تقدم محمد إبراهيم للزمالك وتعادل بركات للأهلي.

ولم يستطع الزمالك تحقيق الفوز على الأهلي على عشب ملعب الجونة، إذ انتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 بالمسابقة القارية الإفريقية، وفاز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الثاني.

وتقاسم الفريقان نتيجتي مباراتي ملعب "بتروسبورت"، حيث فاز الزمالك في الأولى خلال نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، وانتصر الاهلي بذات النتيجة في ديسمبر 2016، وحقق الفريق الأبيض كأسين للسوبر المصري بعد الفوز في مباراتين لُعبتا على ملعب محمد بن زايد عامي 2017 و2020.

وخاض الفريقان مباراة وحيدة فقط على ملاعب الدفاع الجوي والجيش بالسويس وهزاع بن زايد، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي والثانية بالتعادل السلبي، والأخيرة بفوز الأهلي 3-2 وتتويجه بالسوبر.