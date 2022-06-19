أنس جابر تحرز لقب دورة برلين للتنس

أحرزت النجمة التونسية للتنس أنس جابر لقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية بفوزها يوم الأحد على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين لصفر.
وفازت جابر 6 - 3 و2 - 1 بعدما اضطرت اللاعبة السويسرية للانسحاب بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية بسبب إصابة في قدمها.
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وتأثرت جابر المصنفة الرابعة عالميا من خسارتها لنهائي دورة تشارلستون الأمريكية لهذا العام ضد بنسيتش بالذات بمجموعتين لمجموعة 1 - 6 و7 - 5 و4 - 6.
وهذا اللقب الثاني لجابر هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد ويأتي تعويضا عن خروجها المخيب من دورة رولان جاروس من الدور الأول.
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