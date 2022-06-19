الترجي يفوز على الإفريقي بثلاثية في الدوري التونسي

استعاد فريق الترجي التونسي صدارة مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الأفريقي 3 - 1، يوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل أهداف الترجي محمد أمين توعاي وفوسيني كوليبالي وحمدو الهوني في الدقائق 20 و44 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف الأفريقي زهير الذوادي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة طرد عبد القادر بدران مدافع الترجي في الدقيقة 28.

ورفع الترجي رصيده إلى 18 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، التي فقدها بالأمس عقب فوز الاتحاد المنستيري على النجم الساحلي 2 - صفر، فيما توقف رصيد الأفريقي عند 13 نقطة في المركز الرابع.