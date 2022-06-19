تسريب لرئيس مانشستر يونايتد: الموسم الماضي كان كابوسًا.. أهدرنا مليار جنيه

ظهر فيديو مسرب من لقاء الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد مع بعض الساخطين من الجماهير على أحوال الفريق في حانة بالقرب من منزله، وهو يهاجم إد وودورد الرئيس التنفيذي السابق للنادي متهمًا إياه بإهدار الأموال وحمله مسؤولية "كابوس" الموسم الماضي.

وقال أرنولد في الفيديو إن مانشستر يونايتد أهدر ما يقارب من مليار جنيه إسترليني على تعاقدات بدون عائد خلال السنوات الماضية.

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وتابع: فرينكي دي يونغ هو الهدف الأول لنا وللمدرب الجديد تن هاغ خلال فترة الانتقالات الصيفية، المحادثات لا تزال قائمة، والأموال التي تتطلبها الصفقة موجودة.

ووصف أرنولد الموسم الماضي بأنه "كابوس" لكنه انتقد أيضا احتجاجات الجماهير التي جرت في العديد من المباريات الأخيرة للنادي على أرضه هذا الموسم.

وأصبح أرنولد الرئيس التنفيذي في فبراير 2022 خلفًا لوودورد، ولم يفز يونايتد بالدوري الممتاز منذ 2013 وفاز بآخر لقب في 2017، كما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بعد أن أقيل أولي غونار سولشاير وتم استبداله بالمدرب المؤقت رالف رانغنيك.