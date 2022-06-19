جائزة كندا الكبرى.. فيرستابن يخرج منتصراً

حسم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن معركته الحامية مع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، محرزاً فوزه السادس لهذا الموسم بعدما أنهى جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة ما جعل يبتعد أكثر في الترتيب العام.
وأنهى بطل العالم للموسم الماضي السباق الكندي العائد إلى الروزنامة بعد غياب لعامين على التوالي بسبب فيروس كورونا، من حيث بدأه في المركز الأول أمام ساينس وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، فيما جاء سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو خامساً بعدما انطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
فيرستابن يتوج بالنسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرىأحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة ميامي الكبرى المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد يوم الأحد متقدما على ... رياضات متنوعة
-
جائزة إيميليا رومانيا: فيرستابن يحرز المركز الأول أمام زميله بيريسسيطر فريق ريد بول على جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الأحد، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بحلول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن ... رياضة
-
فيرستابن يفوز.. ولوكلير يعزز صدارته لفورمولا 1فاز ماكس فيرستابن حامل اللقب بسباق السرعة بجائزة إميليا رومانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليضع فريقه رد بول في مركز أول ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية