رئيس الاتحاد الفرنسي يعترف: مبابي أراد الاعتزال

كشف نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا الشاب، فكر في اعتزال اللعب الدولي، بسبب تعرضه لانتقادات بعد مشاركته الباهتة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) العام الماضي.

فشل مبابي (23 عاما) في هز الشباك خلال المباريات الأربع التي خاضها منتخب فرنسا في البطولة القارية، قبل أن يودع المسابقة مبكرا بالخسارة أمام منتخب سويسرا في دور الـ16.

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وأهدر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ركلة الترجيح الحاسمة، ليخرج أبطال العالم من أمم أوروبا عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان إثر تعادلهما 3 - 3 بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وتعرض مبابي للكثير من الانتقادات في ذلك الوقت، وكشف رئيس الاتحاد الفرنسي عن مدى تأثير ذلك على نجم فريق موناكو الفرنسي السابق.

وصرح لو غريت لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية: التقيت بمبابي بعد بطولة اليورو. شعر أن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ركلة ترجيح ولم يتواجد بجواره ضد الانتقادات التي واجهها.

أضاف: التقينا لمدة خمس دقائق في مكتبي. كان غاضبًا، لم يعد يريد اللعب للمنتخب الفرنسي، وهو الأمر الذي لم يقصده بوضوح.

أوضح رئيس اتحاد الكرة الفرنسي: أنتم تعرفون من هو؛ إنه لاعب فائز، لقد كان محبطًا للغاية، مثلما كنا نشعر جميعًا، بسبب الإقصاء. إنه صديق وسائل الإعلام. ورجل رائع ، ولاعب أكثر جماعية بكثير مما يعتقده الناس.

خاض مبابي 9 مباريات دولية أخرى مع منتخب فرنسا منذ الظهور المخيب للآمال في بطولة أوروبا العام الماضي، وساهم في تتويج منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية في نسخته الماضية، وكذلك قاد الفريق للصعود لنهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

أحرز مبابي 27 هدفًا في 57 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ، مما جعله يحتل المركز 11 في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب (الديوك)، التي يتصدرها النجم السابق تيري هنري برصيد 51 هدفا.