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سان جيرمان أغرى فينيسيوس بعرض ضخم.. لكنه رفض خيانة مدريد

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فينيسيوس
البرازيلي يستعد لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

سان جيرمان أغرى فينيسيوس بعرض ضخم.. لكنه رفض خيانة مدريد

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان حاول إغراء البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بعرض ضخم لمنعه من تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا أكدت خلاله أن عرض سان جيرمان للبرازيلي وصل إلى 40 مليون يورو بالموسم الواحد، أي أكثر بأربعة أضعاف من المبلغ الذي سيحصل عليه خلال عقده الجديد مع ريال مدريد.

وكشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال لقاء تلفزيوني أن اللاعب وصلته عدة عروض أخرى لكنه فضل البقاء مع "الميرينغي".

ويحاول الفريق الباريسي الضغط على فينيسيوس منذ نوفمبر 2021، كما عرض مكافأة توقيع سخية إذا قبل العرض، لكن فينيسيوس لم يفتح بابًا للتفاوض ولم يجلس مع مسؤولي الفريق الفرنسي، حتى حينما عانى من انخفاض مستواه أخبر وكلاءه بأنه لا يريد الاستماع للأندية الأخرى.

واقترح وكلاء اللاعب حصوله على 10 مليون يورو بالموسم إذا جدد حتى 2026، أو 12 مليون يورو إذا جدد لـ 2027، وقبلت إدارة ريال مدريد كلا الاقتراحين.

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