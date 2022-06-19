ليفربول يبرم صفقته الثالثة

أكد نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، أنه تعاقد مع كالفين رامسي (19 عاما) مدافع أبردين الاسكتلندي.
وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن ليفربول دفع لأبردين 4.5 مليون جنيه إسترليني (5.50 مليون دولار) إلى جانب بعض المبالغ الإضافية مقابل الحصول على خدمات المدافع الأيمن الشاب.
وهيأ رامسي تسع فرص للتهديف في 13 مباراة لعبها في جميع المنافسات مع أبردين خلال موسم 2021-2022 الذي نجح خلاله الفريق بصعوبة في تجنب الهبوط من الدوري الاسكتلندي الممتاز وصعد للدور الأخير في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.
وقال رامسي: اللعب لأبردين كان بمثابة حلم تحقق والآن يأتي إنجاز هائل يتمثل في الانضمام لواحد من أكبر الأندية على مستوى العالم إن لم يكن الأكبر وأنا أتطلع لإظهار قدراتي ومهاراتي للجمهور.
وبهذا أصبح رامسي ثالث لاعب يتعاقد معه ليفربول هذا الصيف بعد الجناح فابيو كارفاليو والمهاجم داروين نونيز.
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