"كاف" يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل في الكرة الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأحد، موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الكرة الإفريقية لهذا العام.
كشف كاف أن الحفل سيقام في 21 يوليو المقبل، على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 2 إلى 23 من الشهر ذاته.
وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أنه حدد يوم 21 يوليو القادم موعداً لتسليم جوائز الأفضل في كل الفئات عن الموسم المنتهي كروياً في يونيو الجاري.
وأضاف: يتزامن الحدث أيضًا مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق استراتيجية كاف لكرة القدم للسيدات.
أوضح الاتحاد الأفريقي: من هذا المنطلق تم استحداث جائزة جديدة وهي أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية.
وتابع: جوائز هذا العام هي أفضل لاعب في العام (رجال وسيدات)، وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل مدير فني وأفضل نادي ونادي العام ، وهدف العام.
أشار كاف: سيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربين الاتحادات الأعضاء ، والصحفيين المختارين، ومجموعة واللجنة بالكاف عن الفترة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2022.
يذكر ان النسخة الأخيرة لحفل جوائز كاف أقيمت بالغردقة في مصر وفاز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب آنذاك.
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