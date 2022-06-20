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تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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ديربي
رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

القاهرة - د ب أ

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تعادل الأهلي مع ضيفه الزمالك 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في مباراة "القمة" المؤجلة من الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 12 وتعادل الزمالك بهدف سجله أشرف بنشرقي في الدقيقة 68، ثم أضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 76، إلا أن صلاح محسن سجل هدف التعادل في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، كما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو التعادل الثالث للزمالك في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في أربع مباريات.

فيما يعد هذا التعادل هو الخامس للأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل من الزمالك، هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في واحدة.

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