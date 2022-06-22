الحسم قبل الجولة الأخيرة.. النصر مرتين والهلال الموسم الماضي

شهد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثلاث حالات لإعلان هوية البطل خلال الجولة قبل الأخيرة من البطولة، حقق خلالها النصر اللقب في موسمين متتاليين، ونجح الهلال في الظفر بالبطولة الموسم الماضي.

وقد يتم حسم البطولة يوم الخميس خلال منافسات الجولة 29 من المسابقة، إذ تعثر اتحاد جدة خارج أرضه أمام الاتفاق بتعادل أو خسارة، وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على الفتح في الأحساء.

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وتوّج النصر ببطولة الدوري موسم 2013-2014 بعد تعادل إيجابي بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة مع جاره الشباب، سجلهما إلتون برانداو للأصفر العاصمي وعبدالله الأسطا للفريق الأبيض، ليفوز النصر ببطولة الدوري الأولى منذ موسم 1994-1995.

وفي الموسم التالي وعلى ملعب الملك فهد الدولي، كرر النصر السيناريو ذاته بعدما فاز بالدوري للموسم الثاني على التوالي، وفي الجولة قبل الأخيرة، عقب فوزه على الهلال بهدف دون رد في ديربي حسمه محمد السهلاوي وشهد 3 بطاقات حمراء، وتعادل أهلي جدة مع التعاون بهدفين لكل منهما.

وجلب هدف بافيتيمبي غوميز في شباك التعاون خلال الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، لقب الدوري الثاني على التوالي للهلال والرابع خلال الخمسة مواسم الأخيرة.

ويعد الهلال هو أسرع فريق فاز ببطولة الدوري خلال دوري المحترفين خلال موسم 2009-2010 مع تبقي 3 جولات كاملة على نهاية البطولة بعد الفوز على الحزم بهدفين دون رد خارج قواعده.

وتكرر حسم اللقب مع تبقي جولتين على نهايته خلال 5 مواسم، بدأها الهلال موسم 2010-2011 وأنهاها موسم 2019-2020، وبين هذين الموسمين كررها خلال 2016-2017، بعد تتويج الفتح في 2012-2013 وأهلي جدة خلال موسم 2015-2016.