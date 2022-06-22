شباك الاتفاق.. عقدة لم يستطع رومارينيو حلها

استعصت شباك الاتفاق على البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة خلال جميع مواجهات الفريقين السابقة التي تواجد خلالها اللاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى البرازيلي لهز شباك خصمه المقبل ومساعدة فريقه في الظفر بثلاث نقاط مصيرية خلال صراع اللقب، حينما يحل اتحاد جدة ضيفًا على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يوم الخميس.

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ويعد الاتفاق هو الفريق الوحيد الذي واجهه رومارينيو في أكثر من مباراتين بالدوري دون أن يهز شباكه، إذ كانت محصلته خلال 7 مباريات ماضية تمريرتين حاسمتين فقط.

وانتقل هداف الاتحاد خلال الموسم الحالي بـ18 هدفًا إلى صفوف أصفر الغربية مطلع موسم 2018-2019، قابل الاتفاق بعدها في سبع مناسبات جميعها بالمسابقة المحلية، فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث أخرى.

وخسر رومارينيو مواجهته الأولى أمام فريق مدينة الدمام بهدف دون رد أحرزه محمد الكويكبي في ذهاب موسم 2018-2019، وإيابًا انتصر الاتحاد بهدفين دون رد أحرزهما عبد العزيز البيشي وصنعهما رومارينيو.

وفي الموسم التالي فاز الاتحاد ذهابًا 2-1 خارج قواعده بهدفي عبد الإله المالكي وسيدريك يامبيري بالخطأ في مرماه، وحسمت ركلة جزاء فهد المولد النقاط الثلاث لفريقه في الإياب، دون بصمة تذكر لرومارينيو.

وحقق الاتفاق انتصارين على اتحاد جدة بالموسم الماضي خارج وداخل أرضه بهدفين لهدف وهدفين دون رد بوجود المهاجم البرازيلي، قبل أن ينتصر الاتحاد في مباراة الموسم الحالي بثلاثة أهداف لهدفين بتوقيع هارون كمارا (هدفين) وزياد الصحافي.

ولعب رومارينيو أمام الاتفاق 629 دقيقة، إذ بدأ المباريات السبع السابقة أساسيًا وتم استبداله خلال لقاء وحيد في الدقيقة 89.

ويتواجد الاتفاق ضمن قائمة الفرق التي لم يستطع رومارينيو هز شباكها في الدوري السعودي، والتي تضم أحد والعدالة أيضًا، إذ لعب أمام الأول مباراتي الذهاب والإياب خلال موسم 2018-2019 قبل هبوط النادي المنتمي إلى المدينة المنورة، وخاض مواجهتين أمام الثاني في موسم 2019-2020 إبان تواجده في الدوري، بمجموع دقائق بلغ 360 دقيقة دون أن يسجل أو يمرر أي تمريرة حاسمة.