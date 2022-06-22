صلاح يودع ماني: سأفتقدك

ودع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول زميله السنغالي ساديو ماني بعد إعلان بايرن ميونخ عن ضم الأخير بعقد يمتد لثلاث سنوات يوم الأربعاء.

ونشر صلاح منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال به: لقد كانت رحلة رائعة، شكرًا لك على كل اللحظات الجيدة، أتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك جميعنا.

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وكشف ماني أنه رفض عروضًا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، وقال في حديث مع صحيفة "بيلد" المحلية إن النادي البافاري مناسب له.

وأضاف: أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضًا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحًا منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي، بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب.

وقال ماني في تصريحات أخرى نقلها موقع "90 دقيقة": فيرمينو وصلاح لاعبان رائعان للغاية، لا أخفي سراً إذا قلت إن اللعب معهما جعل حياتي أسهل، وكان فيرمينو بالتحديد يؤثرني وصلاح على نفسه، إذ يتراجع إلى الخلف لتوفير المساحات لنا وتسجيل الأهداف، كان المثلث الهجومي المكون منّا لا يصدق.

ولعب صلاح وماني 223 مباراة مع بعضهما بعضا بقميص ليفربول في جميع المسابقات، فازا بـ 150 منها وتعادلا 39 وخسرا 34، وصنع كل منهما للآخر 18 هدفًا.