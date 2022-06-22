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منصب جديد لمالك تشيلسي ورحيل غرانوفسكايا مديرة الرياضة

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تود بويلي
مالك تشيلسي الجديد

منصب جديد لمالك تشيلسي ورحيل غرانوفسكايا مديرة الرياضة

لندن - فرانس برس

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تم تعيين الأميركي تود بويلي مالك تشلسي رئيسًا جديدًا أيضًا للنادي، خلفًا لمواطنه بروس باك على أن يعمل كمدير رياضي مؤقت بعد أن أكد الـ"بلوز" الأربعاء رحيل مارينا غرانوفسكايا.

تتنحى الكندية-الروسية غرانوفسكايا عن دورها كجزء من التغيير الكبير الذي يحصل في أروقة ملعب ستامفورد بريدج، تاركة المهمة للمالك الجديد بويلي لقيادة مفاوضات تشلسي في سوق الانتقالات.

وانضمت جميع الشخصيات البارزة في ائتلاف بويلي-كليرلايك كابيتال إلى مجلس إدارة تشيلسي الجديد بعد شرائه من المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.

قال بويلي في بيان: بصفتنا أوصياء على نادي تشلسي، نبدأ الآن في تنفيذ رؤيتنا طويلة المدى وخطتنا للنادي، وخلق تجربة رائعة لمشجعيه الشغوفين والمخلصين، والاستمرار في المنافسة على أكبر الألقاب بما يتماشى مع تاريخ نادي تشلسي المتفاني.

سيبدأ تشيلسي الآن البحث عن مدير رياضي دائم بعد مغادرة غرانوفسكايا بعد ما يقرب من 20 عامًا في ستامفورد بريدج، أصبحت خلالها إحدى أفضل المفاوضين في كرة القدم في عهد أبراموفيتش.

وقال تشلسي في بيان: بويلي سيعمل كمدير رياضي مؤقت حتى يعين النادي بديلا دائمًا، وذلك لمواصلة عمل النادي نحو أهدافه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ستبقى غرانوفسكايا للعمل خلال النافذة الحالية للمساعدة في المرحلة الانتقالية.

يستعد النادي اللندني لصيف محموم بالانتقالات. إذ أشارت تقارير إلى اقتراب المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر الايطالي بعد موسم مخيب في العاصمة الإنجليزية.

ويرتبط النادي الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي بالفرنسيين جول كونديه مدافع إشبيلية وعثمان ديمبيليه مهاجم برشلونة من الدوري الإسباني ورحيم سترلينغ من غريمه مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

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