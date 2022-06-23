زيدان: لست فخورًا بـ"نطحة" ماتيرازي.. لكنه سبّ شقيقتي

كشف الفرنسي زين الدين زيدان كواليس "نطحته" الشهيرة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي خلال نهائي كأس العالم 2006، والتي تلقى على إثرها بطاقة حمراء وخسر فريقه البطولة في النهاية.

وقال زيدان خلال حديثه لصحيفة "ليكيب": والدتي كانت مريضة جدًا خلال هذا اليوم، لم يكن أمرًا خطيرًا لكنها لم تكن بخير، تحدثت مع شقيقتي وأخبرتني بحالتها وكنت قلقًا.

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وتابع: ماتيرازي أكد أنه لم يسب والدتي وهذا صحيح، لكنه سب شقيقتي، فتحرّك شيئًا في داخلي وحدث ما رأيتموه.

وأكمل: في الملعب دائمًا ما يتبادل اللاعبون السباب بدون ردود أفعال، لكن هذا ما حدث، لست فخورًا بما قمت به بكل تأكيد لكنني أتقبله، إنه جزء من مسيرتي.

وأتم: دائمًا ما أقول أن مسيرتي مع فرنسا لم تنتهِ بعد، لا أريد أن تكون تلك "النطحة" آخر ذكرياتي مع "الديوك".

وخاض زيدان 108 مباراة بقميص منتخب بلاده في مختلف البطولات، سجل 31 هدفًا وصنع 30 آخرين، حاصدًا كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000.