غزل المحلة يطالب بإعادة مباراته مع الأهلي

طالب مجلس إدارة نادي غزل المحلة بإعادة مباراته مع الأهلي، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وخسر غزل المحلة 1 - 2 أمام مضيفه الأهلي في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة.

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وأعلن غزل المحلة في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس، أنه تقدم بشكوى رسمية لمجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها بإعادة مباراته مع الأهلى وبإيقاف حكم المباراة.

وقال البيان: نتقدم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في احتساب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية (حكم الفيديو المساعد) الـفار، بجانب تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي، في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له البطاقة الصفراء، رغم أن القانون ينص على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على بطاقة حمراء، ولم يلجأ فيها إلى تقنية (فار).

وأوضح البيان: في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضد لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يقم حكم الفيديو باستدعائه لتعديل قراره.

وأشار البيان: فى الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـفيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

وزاد: وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

أكد المحلة: كانت هناك طريقة فجَّة في تعامل الحكم مع لاعبي فريق غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: (ارمي اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج)! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف.

واختتم البيان: تسببت هذه الأخطاء عاليه في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة، لذا فأننا نطالب بإيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه، مع إعادة المباراة ضد النادي الأهلي؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.