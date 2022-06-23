لايبزغ يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد هدافه

جدّد نادي لايبزغ الألماني عقد هدافه الفرنسي كريستوفر نكونكو حتى العام 2026، وفق ما أعلن يوم الخميس.

وقدّم ابن الـ24 عامًا مستويات رائعة الموسم المنصرم مسجلا 35 هدفًا، بينها 20 في الدوري الالماني، و19 تمريرة حاسمة في 50 مباراة في جميع المسابقات.

مادة اعلانية

أدى تألقه الى استدعائه للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الفرنسي الاول في مارس الفائت وأثار اهتمام ناديه السابق باريس سان جيرمان الذي رحل عنه في صيف 2019 بالاضافة الى مانشستر يونايتد الانجليزي.

يتبقى عامان من عقده الاصلي، إلا أن مدير النادي أوليفر مينتزلاف أراد أن يضمن خدمات لاعبه لأربع سنوات، بعد أن سجل منذ وصوله 93 هدفًا في 134 مباراة.

وبحسب التقارير، يتضمن العقد الجديد زيادة كبيرة في راتب اللاعب الذي نال في موسم 2021-2022 جائزة أفضل لاعب في البوندسليغا متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، فيما أشارت صحيفتا "كيكر" و"بيلد" الى أن البند الجزائي يقارب 60 مليون يورو (63 مليون دولار) ويصبح ساري المفعول في الصيف المقبل.

قال نكونكو في بيان صادر عن لايبزغ يوم الخميس: لقد أعجبت حقًا بجهود النادي لإبقائي، لذا أتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين، وخاصة أوليفر مينتزلاف الذي كنت على اتصال وثيق به دائمًا.

وفاز لايبزغ المدعوم من شركة ريد بول لمشروب الطاقة بكأس ألمانيا الموسم الماضي محققًا أول لقب للنادي الذي تأسس فقط في 2009، لكنه صعد في هرم الكرة الألمانية من الدرجة الخامسة ‘لى الأولى في غضون سبع سنوات.

تأهل مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وقال نكونكو إن النادي لديه أهداف كبيرة: صنع لايبزغ اسمًا لنفسه على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة وأظهر أنه بإمكاننا المنافسة على الألقاب.