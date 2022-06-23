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مانشستر سيتي يقترب من صفقة جديدة

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أورتيغا
لعب أورتيغا 237 مباراة في البوندسليغا

مانشستر سيتي يقترب من صفقة جديدة

لندن - د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا يوم الخميس أن الحارس شتيفان أورتيغا، الذي هبط مع فريقه أرمينيا بيلفيلد لكرة القدم، اقترب من الانتقال لفريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية وشبكة قنوات "سكاي" أن أورتيغا (29 عاما) سيصبح الحارس البديل لإديرسون في فريق مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب غوارديولا، حيث ينتظر أن يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده في 30 يونيو الجاري.

وتدرج أورتيغا من أكاديمية فريق بيلفيلد، ويعد حارس المنتخب الألماني تحت 19 عاما السابق أحد أفضل حراس المرمى الألمان.

ولعب أورتيغا 237 مباراة في البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية مع بيلفيلد.

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