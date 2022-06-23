"نايكي" تنسحب نهائياً من روسيا وتقرر عدم فتح متاجرها مجدداً

أعلنت شركة نايكي الأميركية للسلع الرياضية يوم الخميس، أنها انسحبت نهائيا من السوق الروسية ولا تنوي إعادة فتح متاجرها التي أغلقت مؤقتا بعد فرض عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المجموعة في رسالة على موقعها الإلكتروني الروسي: قررت شركة نايكي مغادرة السوق الروسية. ولن تكون نايكي.كوم وتطبيق نايكي النقال متاحا بعد الآن في هذه المنطقة. وكانت متاجر نايكي أغلقت مؤقتا قبل فترة قصيرة ولن تعيد فتح أبوابها.

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ونايكي أحدث ماركة غربية شهيرة تعلن انسحابها من السوق الروسية التي دخلتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ولم تعط المجموعة أي تفاصيل إضافية عن دوافع هذا القرار مكتفية بالقول إن "نايكي عجزت في الفترة الأخيرة عن ضمان وصول البضائع إلى الشراة الروس".

وقالت الشركة إن طلبيات ألغيت جراء ذلك وتم تعويضها.

وكانت نايكي أعلنت مطلع مارس بعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إغلاق كل فروعها التي تديرها مباشرة بشكل مؤقت في روسيا ويصل عددها إلى 116 متجرا.

وفي 25 مايو أعلنت تعليق مبيعاتها في متاجر شريكة لها في روسيا ووقف أي تعاون مع تجار بالمفرق في هذا البلد مؤكدة أنها تستمر في دفع رواتب موظفيها.