أهلي جدة يواجه خطر الهبوط.. والفيصلي والباطن يبتعدان

تأزم موقف الأهلي بشدة في صراعه للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الأدنى، عقب خسارته الموجعة 1 - 3 أمام ضيفه الرائد، اليوم الخميس، في المرحلة التاسعة والعشرين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما هرب الباطن من مناطق الخطر بعد فوزه على ضمك 2-1، وفاز الفيصلي على الطائي بهدف.

وتقدم عقيل بلغيث لمصلحة الرائد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف رائد الغامدي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و83 على الترتيب، فيما تكفل كارلوس إدواردو بتسجيل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وبات الأهلي مطالبا بالفوز على مضيفه الشباب في لقائه بالجولة الأخيرة للمسابقة هذا الموسم، من أجل تفادي الهبوط، أملا في أن تصب نتائج منافسيه في الجولة ذاتها لمصلحته، لكن سيتأكد هبوطه رسميا حال فشله في الفوز على منافسه، دون النظر لباقي النتائج الأخرى

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة واحدة خلف مراكز الأمان، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 34 نقطة، ليخرج من مراكز الهبوط، بعدما تقدم للمركز الحادي عشر.

وقلب الباطن تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على نظيره الباطن ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وخسر الحزم الذي تأكد هبوطه رسميًا بأربعة أهداف مقابل هدف من النصر، ليبقى في المركز الأخير بـ17 نقطة، ويعزز النصر مركزه ثالثًا بـ58 نقطة.

وفاز الفيصلي على الطائي بهدف دون رد، فيما تعادل التعاون مع الشباب بهدف لمثله، وأبهاء والفيحاء سلبيًا.



وبعد تأكد هبوط الحزم (متذيل الترتيب) للدرجة الأولى ، فإنه مازال هناك مقعدان متبقيان بدوري الدرجة الأولى، في انتظار الحسم خلال المرحلة الأخيرة.