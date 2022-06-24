بطولة ويمبلدون تمنح اللاجئين الأوكرانيين تذاكر مجانية

أكد منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، يوم الجمعة، أنهم سيمنحون تذاكر مجانية للاجئين الأوكرانيين خلال يوم "الأحد الأوسط" في البطولة وسيتبرعون بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني (307100 دولار لصالح هؤلاء الذين تأثروا بالعملية العسكرية الروسية في بلادهم.



وعقب العملية العسكرية منعت ويمبلدون لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي. وتعتبر موسكو أحداث أوكرانيا "عملية عسكرية خاصة"، بينما لعبت بيلاروسيا دورا كنقطة انطلاق للغزو.



وقال نادي عموم إنجلترا الذي تقام عليه البطولة والاتحاد البريطاني للتنس إنه سيحق للاجئين الأوكرانيين المقيمين في منطقتي واندسورث وميرتون وهؤلاء الذين يعملون على مساعدتهم ودعمهم الحصول على هذه التذاكر، بينما سيتم التبرع بالمبلغ المالي من خلال مبادرة.



وقبل أيام قليلة من موعد انطلاق البطولة الكبرى التي تبدأ الاثنين المقبل قال سكوت لويد الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للتنس: عشية انطلاق البطولة أعتقد أنه يتعين علينا الانتباه لهؤلاء الذين يتعرضون لمعاناة كبيرة جراء الصراع الذي لا يتوقف الذي فرض على أوكرانيا.

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