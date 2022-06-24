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تصعيد متوقع من ليفاندوفسكي ضد بايرن ميونخ مجددًا

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ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي

تصعيد متوقع من ليفاندوفسكي ضد بايرن ميونخ مجددًا

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يستعد للقيام بحملة هجومية أخرى ضد إدارة فريقه الحالي بايرن ميونخ، إذا لم يوافقوا على انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفاندوفسكي ينتظر سماح بايرن ميونخ له بالانتقال إلى برشلونة الأسبوع المقبل، وإلا فسيخرج إلى الإعلام بتصريحات هجومية مرة أخرى ضد النادي البافاري لإجباره على تحقيق رغبته بالانتقال إلى "البلوغرانا".

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي الكتالوني عرض على النادي البافاري دفع 35 مليون يورو للحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاماً) الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، بينما طلب بايرن ما يصل إلى 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وقال فيفاندوفسكي في تصريحات إعلامية سابقة: شيء ما مات بداخلي. أرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ للبحث عن مشاعر جديدة في حياتي.

وتابع: أرغب فقط في الرحيل عن بايرن. الولاء والاحترام أكثر أهمية من العمل، وأفضل طريق هو إيجاد حل للطرفين.

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