سالم الدوسري يعيش أفضل مواسمه تهديفيًا

يعيش سالم الدوسري جناح الهلال الموسم التهديفي الأفضل في مسيرته التي بدأت منذ 11 عامًا ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما وصلت مساهماته في الأهداف إلى 14 هدفًا.

ووصل الدوسري إلى هدفه التاسع بالمسابقة المحلية هذا الموسم بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على الفتح في الأحساء بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة.

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وافتتح الدوسري أهدافه التسعة هذا الموسم في شباك أهلي جدة، ثم سجل في الفيصلي والتعاون قبل أن يهز شباك النصر مرتين واتحاد جدة بهدف في الذهاب وآخر في الإياب، وأخيرًا هدفين في شباك الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.



وكسر سالم رقمه التهديفي الأفضل بالدوري الذي حققه خلال الموسم الماضي 2020-2021 بثمانية أهداف، ورفع عدد أهدافه خلال جميع المواسم التي لعبها في البطولة إلى 43 هدفًا.

وينقص سالم تمريرتين حاسمتين ليعادل رقمه الأفضل في صناعة الأهداف بالدوري والمسجل خلال موسم 2019-2020 بـ 7 أهداف، وصنع سالم هذا الموسم 5 أهداف خلال مواجهات الاتفاق، اتحاد جدة ذهابًا وإيابًا، وقدم تمريرتين حاسمتين لإيغالو وماريغا خلال فوز الهلال بأربعة أهداف لهدفين على أهلي جدة.