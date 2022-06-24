.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيتي يتوصل لاتفاق مع ليدز لضم فيليبس

  • الخط
كالفن فيليبس
قدرت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الـ26 عاماً بـ42 مليون جنيه استرليني

سيتي يتوصل لاتفاق مع ليدز لضم فيليبس

مانشستر - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أفادت تقارير إعلامية عدة يوم الجمعة أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، توصل لاتفاق مع منافسه المحلي ليدز يونايتد لضم لاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس.

وقدرت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الـ26 عاماً بـ42 مليون جنيه استرليني إضافة الى 3 ملايين كمكافآت، لكن تبقى هناك موافقة اللاعب على شروطه الشخصية مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويسعى سيتي لتعزيز خط وسطه بعد خسارته جهود المخضرم البرازيلي فرناندينيو الذي أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم المنصرم.

وشق فيليبس طريقه في الفرق العمرية لليدز ولعب دوراً في عودة الأخير الى الدوري الممتاز قبل عامين، كما فرض نفسه أيضاً عنصراً هاماً في المنتخب الإنجليزي الذي وصل معه الصيف الماضي الى نهائي كأس أوروبا قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وسيصبح فيليبس ثاني تعاقد كبير يجريه سيتي منذ نهاية الموسم المنصرم، بعد الهداف النرويجي إرلينغ هالاند القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دراسة جديدة تنسف صورة الماضي عن أحياء المهاجرين الفقيرة بفرنسا دراسة جديدة تنسف صورة الماضي عن أحياء المهاجرين الفقيرة بفرنسا
اكتشف المزيد