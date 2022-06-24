سيتي يتوصل لاتفاق مع ليدز لضم فيليبس

أفادت تقارير إعلامية عدة يوم الجمعة أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، توصل لاتفاق مع منافسه المحلي ليدز يونايتد لضم لاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس.

وقدرت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الـ26 عاماً بـ42 مليون جنيه استرليني إضافة الى 3 ملايين كمكافآت، لكن تبقى هناك موافقة اللاعب على شروطه الشخصية مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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ويسعى سيتي لتعزيز خط وسطه بعد خسارته جهود المخضرم البرازيلي فرناندينيو الذي أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم المنصرم.

وشق فيليبس طريقه في الفرق العمرية لليدز ولعب دوراً في عودة الأخير الى الدوري الممتاز قبل عامين، كما فرض نفسه أيضاً عنصراً هاماً في المنتخب الإنجليزي الذي وصل معه الصيف الماضي الى نهائي كأس أوروبا قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وسيصبح فيليبس ثاني تعاقد كبير يجريه سيتي منذ نهاية الموسم المنصرم، بعد الهداف النرويجي إرلينغ هالاند القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.