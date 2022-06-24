أهلي جدة يقترب من الهبوط بسبب لاعبيه السابقين

قرّب عقيل بلغيث ورائد الغامدي لاعبا الرائد حالياً وأهلي جدة سابقاً الأخير من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعدما أحرزا هدفين خلال فوز فريقهما الحالي بثلاثية مقابل هدف هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

ورفع الرائد رصيده إلى 33 نقطة بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 31 يتراجع لمراكز الهبوط لتصبح مهمة الأخير في البقاء بدوري المحترفين صعبة ولم يعد مصيره بيده.

مادة اعلانية

وبدأ بلغيث مسيرته في فريق جدة قبل ان ينتقل إلى الفيصلي مع بداية موسم 2007-2008، وبعد ما يقارب الخمسة أعوام انضم إلى الأخضر في يناير 2012.

لعب 151 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 6 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة لزملائه، ثم عاد مرة أخرى للفيصلي ودافع بعدها عن ألوان الرائد بداية من أكتوبر 2020.

أما الغامدي فكان من ناشئين الأهلي وصعد للعب مع الفريق الأول بداية من موسم 2014-2015، انتقل بعدها إلى أندية الخليج وأحد والباطن والرائد.

وأعار الرائد الغامدي للنصر مطلع موسم 2020-2021 وعاد إلى صفوف الأول مرة أخرى بعد نهاية الموسم.

ولم يظهر اللاعب كثيرًا بقميص أهلي جدة، إذ شارك في مباراتين فقط بمجموع دقائق بلغ 42 دقيقة دون أي بصمة تهديفية تذكر.